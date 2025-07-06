Новороссийск атакован БПЛА и морскими дронами: удар по тыловой базе ЧФ РФ

В ночь на 6 июня Новороссийск подвергся комбинированной атаке воздушных и морских дронов. Российские источники в соцсетях сообщают о «бомбическом утре» в городе и массовом применении ПВО.



По предварительным данным, атака стала частью масштабной операции Сил безопасности и обороны Украины. Воздушная тревога в районе продолжалась несколько часов. В результате активной работы зенитных расчетов стрельба фиксировалась по целям в небе.



Новороссийск стал одной из основных военно-морских баз России на Черном море после переноса части корабельного состава из Севастополя. Это связано с регулярными ударами морских дронов по инфраструктуре и кораблям в Крыму.



На данный момент в бухте Новороссийска базируются:

Подводные лодки «Варшавянка», каждая из которых способна нести до 6—8 крылатых ракет «Калибр». По открытым источникам, в порту размещено как минимум три таких субмарины.



Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», также оснащенные «Калибрами».

Корветы «Буян-М». По состоянию на 2023 год в составе ЧФ было четыре таких корабля, часть из которых проходит ротацию между Новороссийском и Азовским морем.



Корветы класса «Каракурт», такие как «Амур» и «Туча», которые были переброшены в акваторию через Волго-Донской канал.





Отметим, есть три типа безэкипажных катеров, то есть морских дронов, которые могут добраться до Новороссийска: Магура V5 ГУР, а также два беспилотника СБУ: Sea Baby и Казак Мамай.



Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по командному пункту на Курщине: погибли более 10 человек, среди них — замглавкома ВМФ России.