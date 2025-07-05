ВСУ нанесли ракетный удар по командному пункту на Курщине: погибли более 10 человек, среди них — замглавкома ВМФ России

Замглавкома ВМФ России погиб в Курской области. Фото: Минобороны РФ

В Курской области погиб генерал-майор и заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаил Гудков. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.



По данным оборонного ведомства РФ, Гудков «погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области».



Пророссийские телеграм-каналы заявляют, что Гудков погиб вместе с десятью офицерами в результате удара Вооруженных сил Украины по командному пункту в районе поселка Коренево, рядом с российско-украинской границей.





Всероссийская общественная организация морской пехоты «Тайфун» написала, что ВСУ нанесли ракетный удар по командному пункту 155-й отдельной бригады морской пехоты 2 июля. В районе Коренева были зафиксированы четыре попадания, в результате которых погибли более 10 человек, включая Михаила Гудкова и нескольких старших офицеров.



Как отмечается, Гудков командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. В марте 2025 года он был назначен заместителем главкома ВМФ России. Он получил звания Героя России и Героя Приморья.

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