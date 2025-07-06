Новоросійськ атакований БПЛА та морськими дронами: удар по тиловій базі ЧФ РФ

У ніч проти 6 червня Новоросійськ зазнав комбінованої атаки повітряних і морських дронів. Російські джерела в соцмережах повідомляють про «бомбічний ранок» у місті та масове застосування ППО.



За попередніми даними, атака стала частиною масштабної операції Сил безпеки та оборони України. Повітряна тривога у районі тривала кілька годин. Внаслідок активної роботи зенітних розрахунків стрілянина фіксувалася по цілях у небі.



Новоросійськ став однією з основних військово-морських баз Росії на Чорному морі після перенесення частини корабельного складу із Севастополя. Це пов'язано з регулярними ударами морських дронів по інфраструктурі та кораблям у Криму.



На даний момент у бухті Новоросійська базуються:



Підводні човни «Варшав'янка», кожен із яких здатний нести до 6—8 крилатих ракет «Калібр». За відкритими джерелами, в порту розміщено щонайменше три такі субмарини.



Фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Ессен», які також оснащені «Калібрами».

Корвети «Буян-М». Станом на 2023 рік у складі ЧФ було чотири такі кораблі, частина з яких проходить ротацію між Новоросійськом та Азовським морем.



Корвети класу «Каракурт», такі як «Амур» та «Туча», перекинуті в акваторію через Волго-Донський канал.





Зазначимо, є три типи безекіпажних катерів, тобто морських дронів, які можуть дістатися Новоросійська: Магура V5 ГУР, а також два безпілотники СБУ: Sea Baby та Козак Мамай.



Нагадаємо, ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту на Курщині: загинуло понад 10 осіб, серед них — заступник голови ВМФ Росії.