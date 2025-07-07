Дрони РФ ударили по ТЦК у Харкові та Запоріжжі

Сьогодні, 7 липня, російські війська завдали повітряних ударів із застосуванням безпілотників по Харкову та Запоріжжю. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України.



Внаслідок атаки зафіксовано потрапляння до будівлі Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також на прилеглій до неї території. Удари також припали по району біля Запорізького обласного ТЦК та СП.



За попередніми даними, у Запоріжжі поранено одного військовослужбовця, у Харкові — троє. На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 6 липня дрони атакували ТЦК у Кременчуці, 3 липня — у Полтаві , 30 червня удар у Кривому Розі прийшовся поряд із будівлею ТЦК. Таким чином, з 30 червня завдано п'ять ударів по центрах комплектування у різних містах.