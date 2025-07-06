Два удара за утро: дроны атаковали ТЦК в Кременчуге и бургерную в Николаеве

Два удара с утра: Кременчуг и Николаев подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщили Сухопутные войска Украины и соответственно николаевские СМИ.



Утром 6 июля, около 9:35, в Кременчуге Полтавской области были зафиксированы попадания беспилотников по зданиям в центре города. Один из ударов пришелся на территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), выполняющий функции военкомата, второй — по жилому дому, расположенному рядом.



По предварительным данным, среди военных и сотрудников центра пострадавших и погибших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о возможных жертвах и масштабах разрушений уточняется, говорится в сообщении.



Очевидцы сообщают о серии громких взрывов и густом дыме, который поднимался над зданием. По предварительной информации, атака могла быть совершена с применением дронов-камикадзе, предположительно типа «Герань», ранее уже использовавшихся против подобных объектов.



В этот же день в центре Николаева зафиксировано попадание дрона по заведению общественного питания — бургерной и по частному жилому дому.



Повреждены также банк и салон красоты. Обломки «шахеда» упали прямо в городской черте. Это попало на видео, опубликованные очевидцами в соцсетях.

Последствия удара по Николаеву. ФОТО: «Новости Николаева»

Экстренные службы продолжают работу на местах ударов, последствия атак уточняются.