В Киеве отменили онлайн-запись в ТЦК после атак дронов

Онлайн запись в ТЦК пока не работает. Фото: ИИ / Новости Донбасса

8 и 9 июля в Киеве приостановили электронную очередь в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Причина — технические сбои, которые возникли после российских атак дронами-камикадзе по ТЦК.



На одном из киевских ТЦК появилось объявление: прием ведется только для граждан, прибывших по повесткам ТЦК. Прием по делам об административных нарушениях, а также электронная очередь — не работают.

Объявление в одном из территориальных центров комплектования

Как стало известно «Новостям Донбасса», в столичных центрах комплектования рассматривают вариант дистанционного изучения личных дел военнообязанных.



Также обсуждается возвращение к «живой» очереди — со списками, ручным распределением времени и персональным учетом каждого посетителя.



Тем временем приложение Минобороны «е-Черга» перестало присылать обновления с возможностью записи и выбора удобного времени.

Онлайн-запись временно не обновляется.

РФ провела информационно-психологическую операцию (ИПСО) под прикрытием ударов БПЛА.

Российские беспилотники, атаковавшие украинские территориальные центры комплектования (ТЦК), содержали надписи, якобы от имени украинцев:

«Для ТЦК от благодарных жителей Полтавы»

«Для ТЦК от жителей Николаева»

Эти фразы идентичны по структуре, а также не содержат типичных для россиян речевых ошибок, что свидетельствует о спланированной информационно-психологической операции (ИПСО) со стороны РФ.

РФ использует БПЛА не только для ударов, но и для пропаганды:

Эксперт по РЭБ и связи Сергей «Флеш» Бескрестнов обратил внимание, что на одном из опубликованных фото БПЛА заметно необычное крепление, которого ранее не встречалось.

Необычное крепление на корпусе БПЛА — такое же было замечено на «Шахеде», атаковавшем один из ТЦК.

Также аналогичное крепление видно на одном из «Шахедов», атаковавших ТЦК. Ранее российские дроны атаковали Полтаву. Под удар попали ТЦК и частный дом, погибли люди.

Напомним, под удар дрона «Шахед» попало здание территориального центра комплектования (ТЦК) Кривого Рога. К тому же ТЦК усилили меры безопасности после ударов.