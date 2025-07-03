Російські дрони атакували Полтаву: під удар потрапили ТЦК та приватний будинок, загинули люди

Під удар російських дронів у Полтаві сьогодні потрапили ТЦК та приватний будинок: є загиблі та поранені. Фото: Poltava/Telegram

Вранці 3 липня близько 9:00 російські військові з повітря атакували Полтаву. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Про це повідомляють Сухопутні сили ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок іншого влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

«На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, із числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється і буде надана додатково», — йдеться у повідомленні.

У Полтавській ОВА повідомили, що в результаті атаки загинули двоє людей, 11 поранені.

Як писали місцеві жителі у соцмережах, вранці 3 липня близько 9 години ранку над Полтавою пролетіли російські БПЛА, після чого у місті пролунало кілька вибухів. Під час нальоту було чути звуки роботи засобів ППО.

Місцеві жителі чули звуки, характерні для ударних безпілотників на кшталт «Шахеду», які пролітали на великій швидкості. Очевидно, противник застосував тактику масованого нальоту.

Керівник Полтавської міськради Катерина Ямщикова повідомила, що для ліквідації наслідків атаки задіяно рятувальні служби.

«Наша громада була під масованою атакою російських безпілотників. Усі профільні служби задіяні. Розгортаємо оперативні штаби. Усі необхідні служби вже працюють на місцях», — написала вона у соцмережах.