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У Києві скасували онлайн-запис у ТЦК після атак дронів

09 липня 2025, 16:12

У Києві скасували онлайн-запис у ТЦК після атак дронів

Онлайн запис до ТЦК поки що не працює. Фото: ШІ / Новини Донбасу Онлайн запис до ТЦК поки що не працює. Фото: ШІ / Новини Донбасу

8 і 9 липня в Києві призупинили електронну чергу в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Причина — технічні збої, які виникли після російських атак дронами-камікадзе по ТЦК.

На одному з київських ТЦК з'явилося оголошення: прийом ведеться тільки для громадян, які прибули за повістками ТЦК. Прийом у справах про адміністративні порушення, а також електронна черга — не працюють.

Оголошення в одному з територіальних центрів комплектування

Як стало відомо «Новинам Донбасу», у столичних центрах комплектування розглядають варіант дистанційного вивчення особових справ військовозобов'язаних. 

Також обговорюється повернення до «живої» черги — зі списками, ручним розподілом часу і персональним обліком кожного відвідувача.

Тим часом застосунок Міноборони «е-Черга» перестав надсилати оновлення з можливістю запису і вибору зручного часу.

Онлайн-запис тимчасово не оновлюється.

РФ провела інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) під прикриттям ударів БПЛА.

Російські безпілотники, які атакували українські територіальні центри комплектування (ТЦК), містили надписи нібито від імені українців:

  • «Для ТЦК від вдячних мешканців Полтави»
  • «Для ТЦК від мешканців міста Миколаїв»

Ці фрази ідентичні за структурою, а також не містять типових для росіян мовних помилок, що свідчить про сплановану інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) з боку РФ.

РФ використовує БПЛА не тільки для ударів, а й для пропаганди.

Експерт із РЕБ та зв'язку Сергій «Флеш» Бескрестнов звернув увагу, що на одному з опублікованих фото БПЛА помітно незвичайне кріплення, якого раніше не зустрічалося.

Незвичайне кріплення на корпусі БПЛА — таке саме було помічено на «Шахеді», що атакував один із ТЦК.

Також аналогічне кріплення видно на одному з «Шахедів», які атакували ТЦК. Раніше російські дрони атакували Полтаву. Під удар потрапили ТЦК та приватний будинок, загинули люди.

Нагадаємо, під удар дрона «Шахед» потрапила будівля територіального центру комплектування (ТЦК) Кривого Рогу. До того ж ТЦК посилили заходи безпеки після ударів.

Переможемо цензуру разом!

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