Авиазавод в российском Таганроге был атакован БПЛА

Авиастроительное предприятие в Таганроге Ростовской области России сегодня ночью подвигалось атаке беспилотников. Иллюстративное фото

Мэр российского города Таганрог в Ростовской области сообщила о падении обломков беспилотника на завод имени Бериева.

«Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г.М. Бериева», — написала мэр Таганрога Светлана Камбулова на своем канале в Тelegram.

Пострадавших нет, работают оперативные группы, добавила она.

ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева) — авиастроительное предприятие, которое специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Также на заводе делают капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.

Предприятие уже атаковали в декабре и марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что авиационный завод в Московской области России, а также нефтебаза, вероятно, были целями атаки беспилотников ночью 11 июля. Об атаке БПЛА ночью сообщали жители города Луховицы Московской области — рядом с местом предполагаемой атаки находятся Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина и местная нефтебаза.