Росія б'є FPV-дронами по ключових маршрутах постачання на Донечтині

OSINT-аналітики оновили дані про кількість ударів армії РФ по Добропіллю у Донецькій області. Так, за 9-10 липня окупанти атакували понад 100 FPV-дронів. Раніше повідомлялося про 40 безпілотників.
Місто Добропілля в Покровському районі Донецької області пережило масовану повітряну атаку 9-10 липня. Цей наліт став одним із найінтенсивніших за останній час.
Аналітики дійшли висновку, що одна з головних цілей армії РФ у цьому районі — вийти на таку дистанцію, щоб мати можливість використовувати FPV-дрони з оптоволокном для атак на логістику Сил оборони. Це дозволяє окупантам знищувати важливі транспортні шляхи, які забезпечують постачання на фронт. Вони намагаються досягти цієї мети, рухаючись на відстань до 20 км через Попів Яр, Новотроїцьке та Разіне. Якщо їм це вдасться, вони зможуть завдавати ударів по глибоких цілях, які є критично важливими для збереження постачання озброєння українським підрозділам Донецької області.
За 10 липня росіяни вбили семеро мешканців Донецької області.