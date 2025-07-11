ВСУ поразили авиазавод «МиГ» и предприятие по изготовлению ракет для ПВО

В ночь на 11 июля украинские военнослужащие ударили по Луховицкому авиационному заводу им. Воронина и Конструкторскому бюро приборостроения им. академика Шипунова. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
В ведомстве уточнили, что специалисты в авиационном заводе выполняют полный спектр работ — от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ.
На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.
Кроме того, под удар попало Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, которое специализируется на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРГК).
На территории бюро были зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели.
Результаты поражения уточняются.
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