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ВСУ поразили авиазавод «МиГ» и предприятие по изготовлению ракет для ПВО

11 июля 2025, 17:29

ВСУ поразили авиазавод «МиГ» и предприятие по изготовлению ракет для ПВО

Силы обороны ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ. Фото: https://dispomix.ru Силы обороны ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ. Фото: https://dispomix.ru

В ночь на 11 июля украинские военнослужащие ударили по Луховицкому авиационному заводу им. Воронина и Конструкторскому бюро приборостроения им. академика Шипунова. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.  

В ведомстве уточнили, что специалисты в авиационном заводе выполняют полный спектр работ — от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ.

На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Кроме того, под удар попало Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, которое специализируется на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРГК).

На территории бюро были зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели.

Результаты поражения уточняются.

Ранее мы писали, что 10 июля ГУР и сопротивление провели операцию в оккупированном городе Мелитополь Запорожской области. 

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