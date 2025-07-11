ГУР и партизаны подорвали российскую базу в оккупированном Мелитополе: ликвидированы росгвардейцы

Подрыв российской базы в оккупированном Мелитополе. Фото: ГУР

10 июля ГУР и сопротивление провели операцию в оккупированном городе Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



На территории предприятия, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта, прогремел взрыв.



«Детонация произошла в момент, когда оккупанты «расслабленно» разгружали военный транспорт», – рассказали в ГУР.



В результате ликвидированы пять военнослужащих Росгвардии. Также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью, которую командиры ВС РФ планировали использовать для управления войсками.

Напомним, что ГУР и ВСУ провели операцию на Лиманском направлении, спасены тяжелораненые украинские военные.