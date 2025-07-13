Прифронтовая Константиновка днем была под огнем россиян: есть пострадавшие

Российская армия в воскресенье, 13 июля, трижды ударила по Константиновке Донецкой области. Трое людей получили ранения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По его словам, россияне в 14:30 обстреляли город из ствольной артиллерии. Также поврежден фасад частного дома.
В это самое время захватчики атаковали Константиновку с помощью ударного FPV-дрона. Поврежден один человек, поврежден легковой автомобиль.
Еще один российский обстрел ударным FPV-дроном состоялся в 15:00. Также был поврежден легковой автомобиль.
Ранее мы писали, что Славянск Донецкой области попал под российский обстрел. В результате удара есть пострадавшие, среди них — ребенок.
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