Прифронтовая Константиновка днем была под огнем россиян: есть пострадавшие

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия в воскресенье, 13 июля, трижды ударила по Константиновке Донецкой области. Трое людей получили ранения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне в 14:30 обстреляли город из ствольной артиллерии. Также поврежден фасад частного дома.



В это самое время захватчики атаковали Константиновку с помощью ударного FPV-дрона. Поврежден один человек, поврежден легковой автомобиль.





Еще один российский обстрел ударным FPV-дроном состоялся в 15:00. Также был поврежден легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что Славянск Донецкой области попал под российский обстрел. В результате удара есть пострадавшие, среди них — ребенок.

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