Прифронтова Костянтинівка вдень була під вогнем росіян: є постраждалі

Російська армія в неділю, 13 липня, тричі вдарила по Костянтинівці Донецької області. Троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, росіяни о 14:30 обстріляли місто зі ствольної артилерії. Також пошкоджено фасад приватного будинку.
У цей час загарбники атакували Костянтинівку за допомогою ударного FPV-дрону. Пошкоджено одну людину, пошкоджено легковий автомобіль.
Ще один російський обстріл ударним FPV-дроном відбувся о 15.00. Також було пошкоджено легковий автомобіль.
Раніше ми писали, що Слов'янськ на Донеччині потрапив під російський обстріл. Внаслідок удару є постраждалі, серед них дитина.
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