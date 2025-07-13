Прифронтова Костянтинівка вдень була під вогнем росіян: є постраждалі

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія в неділю, 13 липня, тричі вдарила по Костянтинівці Донецької області. Троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни о 14:30 обстріляли місто зі ствольної артилерії. Також пошкоджено фасад приватного будинку.



У цей час загарбники атакували Костянтинівку за допомогою ударного FPV-дрону. Пошкоджено одну людину, пошкоджено легковий автомобіль.





Ще один російський обстріл ударним FPV-дроном відбувся о 15.00. Також було пошкоджено легковий автомобіль.



Раніше ми писали, що Слов'янськ на Донеччині потрапив під російський обстріл. Внаслідок удару є постраждалі, серед них дитина.

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