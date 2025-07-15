Российская армия активизировалась на Лиманском направлении: в ВСУ рассказали, что известно

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

На большинстве отрезков фронта идет российская так называемая «летняя кампания». Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, Лиманское направление – одно из тех, на которых эта кампания достаточно конкретно и ярко выражена.



«В отличие от Новопавловского или Покровского направлений, там ничего принципиально нового. Там давление в тех же зонах, где оно продолжается непосредственно год. Просто есть оживление. Например, на Покровском направлении выбран новый вектор атаки. На Новопавловском направлении приложены усилия, которых раньше не было, и есть очевидный политический замысел насчет выхода на административную границу Днепропетровской области. Говоря же о Лиманском направлении – это, скорее, просто активизация тех действий, которые россияне проводили раньше», – рассказал Трегубов.

Напомним, что ВСУ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.