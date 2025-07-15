ВСУ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях – ISW

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в восточной части села Толстое и западной части села Поддубное.



Силы обороны Украины также недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись вблизи Серебрянского леса к северо-востоку от села Григоровка.



Кроме того, украинская армия недавно продвинулась в Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 13 июля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в северо-западной части села Каменское.

Напомним, что украинские танки уничтожили здания с российской пехотой на Покровском направлении.