Боеголовку ракеты Х-69 нашли рядом с домом в Киеве

Боеголовка сбитой российской ракеты Х-69, изъятая сапёрами ГСЧС в Киеве. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования.

В Киеве саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обезвредили боевую часть сбитой российской ракеты Х-69, которая после атаки упала рядом с жилым домом. Она могла взорваться в любой момент. Об этом сообщил Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС, опубликовав фото обломков.

Боеголовка сбитой российской ракеты Х-69, изъятая сапёрами ГСЧС в Киеве. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования.

Саперы идентифицировали боевую часть и с помощью специального манипулятора погрузили её в транспорт для дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.



«Еще раз подчеркиваем: не приближайтесь к обломкам ракет, дронов или других подозрительных предметов. Увидели — звоните 101!», — напомнили спасатели.

Боеголовка сбитой российской ракеты Х-69, изъятая сапёрами ГСЧС в Киеве. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования.

Напомним, утром 21 июля украинские силы ПВО сбили все 24 ракеты, выпущенные Россией по территории Украины.

Среди них:

14 крылатых ракет Х-101/Х-55;

4 крылатые ракеты «Калибр»;

1 ракета «Искандер-К» (9М727/729);

5 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 комплекса «Кинжал».

Напомним, в ночь на 21 июля 2025 года российские войска нанесли массированный удар по Киеву, используя дроны-камикадзе «Шахед» и ракеты.