Боєголовку ракети Х-69 знайшли поруч із будинком у Києві

Боєголовка збитої російської ракети Х-69, вилучена саперами ДСНС у Києві. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування.

У Києві сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знешкодили бойову частину збитої російської ракети Х-69, яка після атаки впала поруч із житловим будинком. Вона могла вибухнути в будь-який момент. Про це повідомив Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС, опублікувавши фото уламків.

Боєголовка збитої російської ракети Х-69, вилучена саперами ДСНС у Києві. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування.

Сапери ідентифікували бойову частину та за допомогою спеціального маніпулятора завантажили її в транспорт для подальшого знищення в безпечних умовах.



«Вкотре наголошуємо: не наближайтеся до уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів. Побачили щось підозріле – дзвоніть "101"!, – нагадали рятувальники.

Боєголовка збитої російської ракети Х-69, вилучена саперами ДСНС у Києві. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування.

Нагадаємо, вранці 21 липня українські сили ППО збили всі 24 ракети, випущені Росією по території України.

Серед них:

14 крилатих ракет Х-101/Х-55;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 ракета «Іскандер-К» (9М727/729);

5 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 комплексу «Кинжал».

Нагадаємо, у ніч на 21 липня 2025 року російські війська завдали масованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе «Шахед» та ракети.