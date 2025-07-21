Боєголовку ракети Х-69 знайшли поруч із будинком у Києві

У Києві сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знешкодили бойову частину збитої російської ракети Х-69, яка після атаки впала поруч із житловим будинком. Вона могла вибухнути в будь-який момент. Про це повідомив Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС, опублікувавши фото уламків.
Боєголовка збитої російської ракети Х-69, вилучена саперами ДСНС у Києві. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування.
Сапери ідентифікували бойову частину та за допомогою спеціального маніпулятора завантажили її в транспорт для подальшого знищення в безпечних умовах.
«Вкотре наголошуємо: не наближайтеся до уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів. Побачили щось підозріле – дзвоніть "101"!, – нагадали рятувальники.
Боєголовка збитої російської ракети Х-69, вилучена саперами ДСНС у Києві. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування.
Нагадаємо, вранці 21 липня українські сили ППО збили всі 24 ракети, випущені Росією по території України.
Серед них:
Нагадаємо, у ніч на 21 липня 2025 року російські війська завдали масованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе «Шахед» та ракети.
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