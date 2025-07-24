Воздушные силы назвали число дронов и ракет, атаковавших Украину

ПВО Украины.

В ночь на 24 июля (с 22:40 23 июля) Россия атаковала территорию Украины 107 средствами воздушного нападения, среди которых — 4 крылатые ракеты «Искандер-К», 103 ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотники-имитаторы различных типов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.



В результате массированной атаки были атакованы объекты в Одесской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Черкасской и Запорожской областях.



По предварительным данным, по состоянию на 11:30 украинская ПВО сбила или подавила одну ракету «Искандер-К» и 90 вражеских дронов разных типов — на севере, юге, востоке и в центре страны.







Также зафиксировано попадание 13 БПЛА и 3 ракет в 11 локациях. Обломки сбитых дронов падали в шести населённых пунктах.