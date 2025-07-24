Повітряні сили назвали кількість дронів і ракет, що атакували Україну

ППО України.

В ніч на 24 липня (з 22:40 23 липня) Росія атакувала територію України 107 засобами повітряного нападу, серед яких — 4 крилаті ракети «Іскандер-К», 103 ударні БПЛА типу «Шахед» і безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.



В результаті масованої атаки були атаковані об'єкти в Одеській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Донецькій, Черкаській та Запорізькій областях.



За попередніми даними, станом на 11:30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну ракету «Іскандер-К» та 90 ворожих дронів різних типів — на півночі, півдні, сході та в центрі країни.







Також зафіксовано влучання 13 БПЛА та 3 ракет в 11 локаціях. Уламки збитих дронів падали у шести населених пунктах.