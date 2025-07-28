Трамп отвел Москве 10—12 дней на мирное урегулирование

Трамп ужесточил ультиматум Москве: времени на уступки осталось меньше двух недель. Президент США заявил о резком сокращении ранее установленного срока для России по урегулированию ситуации в Украине — с 50 до 10—12 дней.

Как сообщает Vesti.az, это заявление прозвучало в ходе встречи в Белом доме. На момент публикации официальный Кремль комментариев не предоставил.

«Я хотел проявить щедрость, но прогресса нет. Ждать дальше смысла не вижу. Новый срок — 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня», — подчеркнул Трамп.



Как сообщает издание, ранее глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российскую нефть для всех стран-импортеров, если Кремль не согласится на перемирие в Украине в течение 50 дней.

По мнению экспертов, реализация этой угрозы может нанести особенно сильный удар по Индии, на долю которой приходится около трети поставок российской нефти.



Ранее министр нефти Индии заявил о готовности обойтись без российской нефти, если российские энергоносители попадут под санкции США: «Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, сообщает Reuters.

Напомним, выступая перед прессой днем 28 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить отведенные 50 дней на достижение мира в Украине.