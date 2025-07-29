Кремль отверг ультиматум Трампа: полномасштабная война продолжается

Кремль официально заявил, что несмотря на резкое сокращение сроков ультиматума со стороны президента США Дональда Трампа, РФ не намерена пересматривать свою политику и отказываться от военных действий.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «операция» остается в силе, при этом Москва по-прежнему выступает за «мирное урегулирование конфликта».



Песков также отметил, что возможная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется. При этом он добавил, что Россия заинтересована в восстановлении диалога с США, но процесс развивается медленно.

Напомним, Трамп озвучил ультиматум в адрес России, сначала установив срок в 50 дней, а затем сократив его до 10—12 дней, пригрозив ввести 100-процентные торговые пошлины в случае отсутствия прогресса.