Трамп назвав остаточний термін, який він дав Путіну для припинення вогню в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Росія має 10 днів для того, щоб укласти з Україною угоду про припинення вогню. Про це заявив 29 липня президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One перед вилітом із Шотландії.

«10 днів від сьогоднішнього дня», — сказав Трамп.

Лідер США зазначив, що після закінчення цього терміну Вашингтон запровадить обіцяні мита «та інші заходи» щодо Москви, проте він не знає, чи вплинуть вони на Росію.

«Вони можуть вплинути на них, а можуть і не вплинути», — додав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп озвучив ультиматум на адресу Росії, спочатку встановивши термін 50 днів, а потім скоротивши його до 10—12 днів, пригрозивши ввести 100-відсоткові торгові мита у разі відсутності прогресу.

Сьогодні Кремль офіційно заявив, що незважаючи на різке скорочення термінів ультиматуму з боку президента США Дональда Трампа, РФ не має наміру переглядати свою політику і відмовлятися від військових дій.

Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що «операція» залишається чинною, при цьому Москва, як і раніше, виступає за «мирне врегулювання конфлікту».