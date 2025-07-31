Массированный удар по Киеву: возросло количество жертв и пострадавших

Россияне атаковали Киев. Фото: ГСЧС

В Киеве продолжают разбирать завалы после ночного ракетно-дронового обстрела. В результате удара возросло количество погибших и пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.



По его словам, из-под завалов подъезда дома в Святошинском районе обнаружили тело погибшего. В результате удара по этому дому уже шесть человек погибли, а всего по Киеву — 8.



«По обновленным данным, пострадавшими от ночной атаки россиян стали 124 человека. Раненые получают необходимую помощь. Спасательная операция продолжается», — отметил он.





Ранее мы писали, что в ночь на 31 июля войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. В результате прямого попадания по жилому дому разрушен подъезд. По состоянию на утро было известно о шести погибших и 52 пострадавших. Среди погибших — 6-летний ребенок

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях