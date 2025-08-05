Оккупант расстрелял безоружного мужчину под Удачным

Момент военного преступления: российский оккупант открывает огонь по безоружному гражданскому во время эвакуации из Удачного, Донецкая область.

Российский военный расстрелял безоружного мужчину во время эвакуации из посёлка Удачное Донецкой области. Видео инцидента распространили украинские военные телеграм-каналы.



На кадрах видно, как гражданский с вещами в сумках движется по дороге. В этот момент российский военный, прятавшийся у обочины, замечает его и открывает огонь. Когда мужчина поравнялся с захватчиком, тот стреляет в упор — человек падает и больше не подаёт признаков жизни, выпустив чемодан из рук.



Это уже не первый случай расстрела гражданских российскими военными. Ранее они застрелили жителя Торского, который проезжал мимо них на велосипеде. Аналогичный инцидент произошёл и в Белозерке Херсонской области.

Напомним, американская журналистка Зарина Забриски сняла документальный фильм «Херсон: Сафари на людей», в котором показано, как оккупанты охотятся на мирных жителей.