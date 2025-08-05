Окупант розстріляв беззбройного чоловіка під Удачним

Російський військовий розстріляв беззбройного чоловіка під час евакуації з селища Удачне Донецької області. Відео інциденту поширили українські військові телеграм-канали.
На кадрах видно, як цивільний з речами в сумках рухається дорогою. У цей момент російський військовий, який ховався біля узбіччя, помічає його і відкриває вогонь. Коли чоловік зрівнявся із загарбником, той стріляє впритул — людина падає і більше не подає ознак життя, випустивши валізу з рук.
Це вже не перший випадок розстрілу цивільних російськими військовими. Раніше вони застрелили мешканця Торського, який проїжджав повз них на велосипеді. Аналогічний інцидент стався і в Білозерці Херсонської області.
Нагадаємо, американська журналістка Заріна Забріскі зняла документальний фільм «Херсон: Сафарі на людей», в якому показано, як окупанти полюють на мирних жителів.
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