Окупант розстріляв беззбройного чоловіка під Удачним

Момент воєнного злочину: російський окупант відкриває вогонь по беззбройному цивільному під час евакуації з Удачного, Донецька область.

Російський військовий розстріляв беззбройного чоловіка під час евакуації з селища Удачне Донецької області. Відео інциденту поширили українські військові телеграм-канали.



На кадрах видно, як цивільний з речами в сумках рухається дорогою. У цей момент російський військовий, який ховався біля узбіччя, помічає його і відкриває вогонь. Коли чоловік зрівнявся із загарбником, той стріляє впритул — людина падає і більше не подає ознак життя, випустивши валізу з рук.



Це вже не перший випадок розстрілу цивільних російськими військовими. Раніше вони застрелили мешканця Торського, який проїжджав повз них на велосипеді. Аналогічний інцидент стався і в Білозерці Херсонської області.

Нагадаємо, американська журналістка Заріна Забріскі зняла документальний фільм «Херсон: Сафарі на людей», в якому показано, як окупанти полюють на мирних жителів.