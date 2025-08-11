ВСУ уничтожили российских операторов БПЛА на Торецком направлении

Удар по российским операторам БПЛА на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

Подразделение «Kurt&Company» и силы ББПС «Спалах» 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожили российских операторов беспилотников на Торецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 28-й ОМБр.



Также украинские бойцы уничтожили три пушки, склад боеприпасов и несколько групп оккупантов на мотоциклах.



«Хорошая и важная работа, ведь российские «летуны» и пушки – самая большая угроза для воинов и мирных украинцев в прифронтовых городах», – отметили в бригаде.

Напомним, что украинские бойцы уничтожили новейшую систему РЭБ российских войск.