Украинские бойцы уничтожили новейшую систему РЭБ российских войск

11 августа 2025, 15:39

Новейшую российскую систему РЭБ с помощью дрона уничтожили бойцы ВСУ. Иллюстративное фото Новейшую российскую систему РЭБ с помощью дрона уничтожили бойцы ВСУ. Иллюстративное фото

Штурмовой батальон «Чорний лебідь» 225 отдельной штурмовой бригады ВСУ обнаружил на фронте российскую систему РЭБ, вероятно, «Черный глаз», которая должна останавливать украинские дроны.

Предполагалось, что «Черный глаз» может изменить баланс сил на войне в Украине в пользу армии РФ. Батальон поделился роликом на своем телеграм-канале.

Бойцы обнаружили в роще возле неназванного населенного пункта специфические антенны, похожие на элемент комплекса «Черный глаз». Как правило, россияне устанавливают их на значительной высоте, но этот прибор оккупанты спрятали в кустах немного выше уровня земли.

«Нашли интересный экспонат в кустах — вероятно, новейший российский РЭБ "Черный глаз", который должен что-то там изменить на поле боя», — написали в пресс-службе батальона.

Впервые о комплексах «Черный глаз» стало известно в начале 2025 года. Тогда сообщалось, что они могут подавлять сигналы управления беспилотниками типа DJI Mavic и каналы передачи видео FPV-дронов в диапазонах частот 2,4 и 5,8 ГГц, создавая более мощное излучение на тех же частотах.

В феврале 2025 года украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов («Флэш») писал, что система «Черный глаз» монтируется на высоких точках и имеет поворотный механизм, поэтому оператор может снизу управлять им и менять направление излучения.

В мае издание Forbes предположило, что система «Черный глаз» может изменить баланс сил в воздухе над линией фронта в пользу России. Однако украинцы уже могут бороться с ними, используя ударные дроны с передачей видео на нестандартных частотах. Вероятно, именно такой коптер запустила группа батальона «Чорний лебідь».

