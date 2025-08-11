ЗСУ знищили російських операторів БПЛА на Торецькому напрямку

Удар по російських операторах БПЛА на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

Підрозділ «Kurt&Company» та сили ББПС «Спалах» 28-ї механізованої бригади ЗСУ знищили російських операторів безпілотників на Торецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 28-ї ОМБр.



Також українські бійці знищили три гармати, склад боєприпасів та кілька груп окупантів на мотоциклах.



«Хороша і важлива робота, адже російські «літуни» та гармати – найбільша загроза для воїнів та мирних українців у прифронтових містах», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ.