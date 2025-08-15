Глава МИД России Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»

Сергей Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР». Кадр из видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в город Анкоридж (Аляска), где 15 августа состоятся переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, в свитере с надписью «СССР». Соответствующее видео опубликовали российские СМИ.

На видеозаписи видно, как глава МИД РФ выходит из автомобиля возле гостиницы в жилете и белом свитшоте с надписью «СССР» на груди.

Партия таких свитеров действительно была закуплена МИД России в этом году, сообщила основатель челябинского бренда одежды, который их производит, изданию «URA. RU».

Журналисты поинтересовались у Лаврова, бывал ли он на Аляске раньше, и российский министр ответил утвердительно. В то же время, вопрос, нравится ли ему в городе Лавров проигнорировал.

Напомним, в пятницу, 15 августа, в 22:00 по Киеву состоится встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Как пишет Reuters, Трамп пока не озвучил четких планов по прекращению войны в Украине, вместо этого Путин предложил возможную ядерную договоренность, которая может позволить обоим сохранить лицо.