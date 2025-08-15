Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Глава МИД России Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»

15 августа 2025, 12:37

Глава МИД России Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»

Сергей Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР». Кадр из видео Сергей Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР». Кадр из видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в город Анкоридж (Аляска), где 15 августа состоятся переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, в свитере с надписью «СССР». Соответствующее видео опубликовали российские СМИ.

На видеозаписи видно, как глава МИД РФ выходит из автомобиля возле гостиницы в жилете и белом свитшоте с надписью «СССР» на груди.

Партия таких свитеров действительно была закуплена МИД России в этом году, сообщила основатель челябинского бренда одежды, который их производит, изданию «URA. RU».

Журналисты поинтересовались у Лаврова, бывал ли он на Аляске раньше, и российский министр ответил утвердительно. В то же время, вопрос, нравится ли ему в городе Лавров проигнорировал.

Напомним, в пятницу, 15 августа, в 22:00 по Киеву состоится встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Как пишет Reuters, Трамп пока не озвучил четких планов по прекращению войны в Украине, вместо этого Путин предложил возможную ядерную договоренность, которая может позволить обоим сохранить лицо.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
СССР Свитер мид России Сергей Лавров Аляска
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:05
В оккупированном Севастополе рухнул подъемный кран, погиб человек
11:11
РФ готовит новый блокпост между Красноперекопском и Армянском
10:26
РФ переводит чаты жителей ВОТ в мессенджер Max для слежки
08:27
Беспилотники атаковали оккупированное Енакиево в Донецкой области
16:24
Для России — второсортные: почему «днровцев» почти не обменивают
16:16
На ВОТ Донетчины первоклассников в 10 раз меньше, чем в 2013
11:15
Оккупационные власти сообщили об атаке дрона на аквапарк в Железном Порту
10:54
РФ стягивает бронетехнику и БК на Запорожское направление
09:15
Возле военного аэродрома в оккупированном Крыму ночью погремели взрыва
18:16
Звонки в Telegram и WhatsApp в России теперь ограничены — как это отразится на оккупированном Донбассе
15:06
В оккупированном Мариуполе ремонтируют 1,5 км трубопровода для водоснабжения
14:35
Россия не пойдет на территориальные уступки в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — МИД РФ
11:50
Из-за атаки беспилотников в оккупированной Горловке погибла женщина, два человека ранены
11:10
В Лисичанске оккупанты без предупреждения отключают многоэтажки от газа – ОВА
10:14
Оккупанты не вакцинируют новорождённых на ВОТ Херсонщины
09:23
РФ тренирует детей ВОТ Луганщины для будущей мобилизации
17:30
В районе грузового порта Запорожской АЭС фиксируется задымление
16:36
ВСУ уничтожили командный пункт РФ с 25 оккупантами в Олешках
15:15
Оккупанты отключат мобильный интернет в Крыму на неделю
13:59
ВСУ уничтожили российский радар «Скала-М» в оккупированном Крыму
все новости
14:05
В оккупированном Севастополе рухнул подъемный кран, погиб человек
14:00
ВСУ дронами уничтожили штурмовую группу российских войск на Краматорском направлении
13:56
Оккупанты пытают «уклонистов» за отказ идти на штурм
13:26
Пилоты Путина и кремлевские журналисты оказались на раскладушках в Анкоридже
13:23
На пороховом заводе в Рязанской области РФ произошел взрыв: минимум пять человек погибли, 20 пострадали
12:58
Украина получила от Болгарии три боевых вертолёта Ми-24
12:37
Глава МИД России Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»
12:36
Российские обстрелы унесли жизни людей на Харьковщине и повлекли разрушения на Черниговщине
11:59
Армия РФ почти в три раза увеличила количество ударов авиабомбами на Северском направлении – ВСУ
11:55
Россияне 49 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области: один человек погиб, семеро ранены
11:41
В ВСУ подтвердили удар по НПЗ в Самарской области: на заводе пожар
11:29
Трамп и Путин уже сегодня могут достичь определенных договоренностей — Reuters
11:13
Массированная атака на оккупированное Енакиево: ВСУ поразили пункт управления российской армии
11:11
На Аляске прошли митинги в поддержку Украины
11:11
РФ готовит новый блокпост между Красноперекопском и Армянском
10:55
Украинская армия продвинулась под Лиманом – ISW
10:46
Украинские юноши до 22 лет смогут беспрепятственно выезжать за границу
10:26
РФ переводит чаты жителей ВОТ в мессенджер Max для слежки
09:59
В Белгороде дрон повредил дома и ранил людей
09:56
Российская армия за сутки убила двух и ранила семь человек в Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Строительный кран упал в оккупированном Севастополе, есть погибший. Фото: Город 24 В оккупированном Севастополе рухнул подъемный кран, погиб человек
15 августа, 14:05
Удар по штурмовой группе россиян на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ дронами уничтожили штурмовую группу российских войск на Краматорском направлении
15 августа, 14:00
Привязанные друг к другу скотчем военные РФ. Оккупанты пытают «уклонистов» за отказ идти на штурм
15 августа, 13:56
Пилоты Путина и кремлевские журналисты оказались на раскладушках в Анкоридже Пилоты Путина и кремлевские журналисты оказались на раскладушках в Анкоридже
15 августа, 13:26
По меньшей мере пять человек погибли и 20 пострадали в результате взрыва на пороховом заводе в Рязанской области России. Фото: ASTRA На пороховом заводе в Рязанской области РФ произошел взрыв: минимум пять человек погибли, 20 пострадали
15 августа, 13:23
Сергей Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР». Кадр из видео Глава МИД России Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»
15 августа, 12:37

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор