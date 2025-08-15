Очільник МЗС Росії Лавров приїхав на Аляску у светрі з написом «СРСР»

Сергій Лавров прибув на Аляску у светрі з написом «СРСР». Кадр із відео

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до міста Анкорідж (Аляска), де 15 серпня відбудуться переговори між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним, у светрі з написом «СРСР». Відповідне відео було опубліковане російськими ЗМІ.

На відеозапису видно, як очільник МЗС РФ виходить із автомобіля біля готелю у жилеті та білому світшоті з написом «СРСР» на грудях.

Партію таких светрів справді було закуплено МЗС Росії цього року, повідомила засновник челябінського бренду одягу, який його виробляє, виданню «URA. RU».

Журналісти поцікавилися у Лаврова, чи бував він на Алясці раніше, і російський міністр відповів «так». Водночас питання, чи подобається йому у місті, Лаврів проігнорував.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Як пише Reuters, Трамп поки не озвучив чітких планів щодо припинення війни в Україні, натомість Путін запропонував можливу ядерну домовленість, яка може дозволити обом зберегти обличчя.