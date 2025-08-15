Очільник МЗС Росії Лавров приїхав на Аляску у светрі з написом «СРСР»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до міста Анкорідж (Аляска), де 15 серпня відбудуться переговори між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним, у светрі з написом «СРСР». Відповідне відео було опубліковане російськими ЗМІ.
На відеозапису видно, як очільник МЗС РФ виходить із автомобіля біля готелю у жилеті та білому світшоті з написом «СРСР» на грудях.
Партію таких светрів справді було закуплено МЗС Росії цього року, повідомила засновник челябінського бренду одягу, який його виробляє, виданню «URA. RU».
Журналісти поцікавилися у Лаврова, чи бував він на Алясці раніше, і російський міністр відповів «так». Водночас питання, чи подобається йому у місті, Лаврів проігнорував.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Як пише Reuters, Трамп поки не озвучив чітких планів щодо припинення війни в Україні, натомість Путін запропонував можливу ядерну домовленість, яка може дозволити обом зберегти обличчя.
