В Воронежской области дроны атаковали ж/д станцию и повредили ЛЭП

Под утро 17 августа в Лисках и Острогожске Воронежской области прогремели взрывы. По словам очевидцев, в небе было слышно около десяти хлопков и заметны вспышки. Сработала система ПВО, сбивавшая беспилотники.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что атака БПЛА пришлась на железнодорожную станцию «Лиски». В результате ранен монтер пути, повреждены линии электропередачи, а движение поездов оказалось задержано. По официальным данным, всего над областью было уничтожено не менее пяти беспилотников.

В Воронеже при падении обломков дронов повреждено остекление жилого дома. Кроме того, в результате атаки пострадал один человек, загорелись магазин и вещевой рынок, а также газовая труба.

Напомним, в Волгограде 16 августа гремели взрывы. В районе нефтеперерабатывающего завода был виден столб густого черного дыма.