ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції у Тамбовській області: нафтопровід «Дружба» зупинений

Пожежа на нафтоперекачувальній станції у Тамбовській області. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» у Тамбовській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Внаслідок влучання на об'єкті сталася пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинене.



Нафтоперекачувальна станція «Нікольскоє» є частиною економічної інфраструктури Росії й задіяна у забезпеченні окупаційних військ.



«Сили оборони України послідовно працюють над зниженням військово-економічного потенціалу Росії з метою повного припинення збройної агресії проти України», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що 17 серпня дрони атакували залізничну станцію та пошкодили ЛЕП у Воронезькій області РФ.