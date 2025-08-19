Путин во время разговора с Трампом предложил провести встречи с Зеленским в Москве: президенты ответили – СМИ

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля Владимир Путин предложил встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило французское агентство Agence France-Presse, передает BFMTV.



По данным агентства, украинский президент, находившийся в то время в Белом доме с европейскими лидерами, ответил: «Нет».



Как пишет американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, во время переговоров с Зеленским и европейскими лидерами Трамп оставил своих гостей, чтобы позвонить Путину.



Во время этого разговора они обсудили возможность двусторонней встречи между Путиным и Зеленским, а также трехсторонней дальнейшей встречи с участием Трампа.



«Путин предложил Москву как место проведения – предложение, которое он впервые озвучил в Анкоридже. Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину», – рассказал дипломат.

Напомним, что 18 августа в Белом доме состоялись переговоры между Трампом и Зеленским.



Позже президенты США и Украины провели переговоры с европейскими лидерами и генсеком НАТО.



Во время совместных переговоров в Белом доме Трамп позвонил Путину. По результатам разговора президент США заявил о подготовке саммита Путина и Зеленского, после которого пройдет трехсторонняя встреча.