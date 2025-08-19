Путін під час розмови з Трампом запропонував провести зустрічі із Зеленським у Москві: президенти відповіли – ЗМІ

Голова Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом голова Кремля Володимир Путін запропонував зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Про це з посиланням на джерела повідомило французьке агентство Agence France-Presse, передає BFMTV.



За даними агентства, український президент, який на той час перебував у Білому домі з європейськими лідерами, відповів: «Ні».



Як пише американське видання The New York Times з посиланням на високопоставленого європейського дипломата, під час переговорів із Зеленським та європейськими лідерами Трамп залишив своїх гостей, щоб зателефонувати Путіну.



Під час цієї розмови вони обговорили можливість двосторонньої зустрічі між Путіним та Зеленським, а також тристоронньої подальшої зустрічі за участю Трампа.



«Путін запропонував Москву як місце проведення – пропозиція, яку він вперше озвучив в Анкориджі. Європейські лідери були налякані таким сценарієм, але Трамп чемно відмовив Путіну», – розповів дипломат.

Нагадаємо, що 18 серпня у Білому домі відбулися переговори між Трампом та Зеленським.



Пізніше президенти США та України провели переговори з європейськими лідерами та генсеком НАТО.



Під час спільних переговорів у Білому домі Трамп зателефонував Путіну. За результатами розмови президент США заявив про підготовку саміту Путіна та Зеленського, після якого відбудеться тристороння зустріч.