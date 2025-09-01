Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Дрон РФ атакував автівку в Куп'янському районі: загинула жінка

01 вересня 2025, 09:49

Дрон РФ атакував автівку в Куп'янському районі: загинула жінка

Наслідки удару дрона РФ по автомобілю Наслідки удару дрона РФ по автомобілю

У Куп'янському районі Харківської області російський дрон атакував цивільний автомобіль. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, 31 серпня близько 22:30 в селі Подоли в машину потрапив ворожий FPV-дрон. 51-річна жінка, яка перебувала в салоні, загинула, а її 59-річний чоловік отримав поранення і був госпіталізований. Автомобіль серйозно пошкоджений.

Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці продовжують фіксувати докази злочинів російських військових.

Раніше російський FPV-дрон вразив автомобіль «Жигулі» в селі Великі Проходи.

