Дрон РФ атакував автівку в Куп'янському районі: загинула жінка

Наслідки удару дрона РФ по автомобілю

У Куп'янському районі Харківської області російський дрон атакував цивільний автомобіль. Про це повідомила обласна прокуратура.



За даними слідства, 31 серпня близько 22:30 в селі Подоли в машину потрапив ворожий FPV-дрон. 51-річна жінка, яка перебувала в салоні, загинула, а її 59-річний чоловік отримав поранення і був госпіталізований. Автомобіль серйозно пошкоджений.



Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці продовжують фіксувати докази злочинів російських військових.



Раніше російський FPV-дрон вразив автомобіль «Жигулі» в селі Великі Проходи.