Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении по двум статьям

Задержанный получил подозрение по двум статьям. Фото: Офис генерального прокурора

Задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия по двум статьям. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



Руководитель Львовской областной прокуратуры лично подписал сообщение о подозрении по этому делу. По его словам, «подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата».



Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).





Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания.



Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



Напомним, Парубия застрелили днем 30 августа во Франковском районе Львова. По данным СМИ, убийца, одетый в форму курьера службы доставки, напал на политика на улице — он несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места преступления на электрическом велосипеде. Парубий умер до приезда медиков. Возле его тела нашли семь гильз.



Кроме того, правоохранительные органы спустя 36 часов с момента убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия задержали подозреваемого в Хмельницкой области. Также в сети появились первые фото задержания.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях