Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру за двома статтями

Затриманий отримав підозру за двома статтями. Фото: Офіс генерального прокурора

Затриманому 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія за двома статтями. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.



Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, «підозра ґрунтується на об'єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата».



Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).





Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання та перебування.



Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.



Нагадаємо, Парубія застрелили вдень 30 серпня у Франківському районі Львова. За даними ЗМІ, вбивця, одягнений у форму кур'єра служби доставки, напав на політика на вулиці — він кілька разів вистрілив йому в спину, після чого втік з місця злочину електричним велосипедом. Парубій помер до приїзду медиків Біля його тіла знайшли сім гільз.



Крім того, правоохоронці через 36 годин з моменту вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Також у мережі з'явилися перші фото затримання.

