Россияне убили девять человек и ранили шесть в Константиновке

Россияне атаковали Константиновку. Фото6 прокуратура

Российская армия утром, 3 сентября, массированно обстреляла Константиновку Донецкой области. В результате атаки погибли девять человек, также восемь — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«В период времени с 10:30 по 11:50 российские войска обстреливали Константиновку из ствольной артиллерии. Целью для оккупантов стал жилой микрорайон», — говорится в сообщении.



Погибли трое 46, 72, 74-летних женщин и пятеро мужчин. Также телесные повреждения получили 6 жителей. Они доставлены в больницу. Пострадавшие находились в собственных домах, на улице и в магазине.





Кроме того, повреждены частный и многоквартирные дома, фасад магазина, торговые павильоны.



Ранее мы писали, что 3 сентября российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области.

