С начала сентября РФ нанесла по Украине более 1300 ударов дронами

Фото: ГСЧС Донецкой области

С начала сентября Россия нанесла Украине более 1300 ударов ударными БПЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов. Сегодня ночью снова были удары по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



В течение первой недели сентября удары зафиксированы по Черниговской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областям. Взрывы звучали практически во всех регионах Украины.

«Россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. На это должна быть общая реакция: на обстрелы, разрушения и игнорирование дипломатических усилий. Мы должны усилить санкционное давление, поставки оружия для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем», — заявил президент Зеленский.

Напомним, 6 сентября в Донецкой области началось с обстрела войсками РФ железнодорожной инфраструктуры.