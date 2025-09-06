З початку вересня РФ завдала по Україні понад 1300 ударів дронами

Фото: ДСНС Донецької області

З початку вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БПЛА, майже 900 керованих авіабомб і до півсотні ракет різних типів. Сьогодні вночі знову були удари по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



Протягом першого тижня вересня удари зафіксовані по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Львівській областях. Вибухи лунали практично в усіх регіонах України.

«Росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс. На це має бути загальна реакція: на обстріли, руйнування та ігнорування дипломатичних зусиль. Ми повинні посилити санкційний тиск, постачання зброї для України й гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому», — заявив президент Зеленський.

Нагадаємо, 6 вересня на Донеччині почалося з обстрілу військами РФ залізничної інфраструктури.