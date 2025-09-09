РФ готовит массированный удар ракетами и дронами по Украине

Россия продолжает активно готовиться к массированному ракетному и дроновому удару по Украине. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
По его данным, в готовности находятся:
8–10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с ракетами Х-101;
4–6 Ту-22М3, которые могут наносить удары с аэродрома «Шайковка»;
2 Ту-160, оснащённые ракетами Х-101;
до 7 истребителей МиГ-31К с ракетами;
2 Су-34 с базы в Ахтубинске;
до 2 ракетоносцев в акватории Чёрного моря с возможными пусками «Калибров».
Кроме того, враг доставил на позиции до 1 000 ударных БПЛА и способен применить за одну атаку 600–800 дронов.
Эксперты отмечают: не обязательно, что всё это вооружение будет использовано сразу — РФ может растянуть удары на несколько дней.
Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Россия может нанести массированный удар по территории Украины в ближайшее время.
