РФ готовит массированный удар ракетами и дронами по Украине

Подготовка российского массированного ракетного и дронового удара по Украине. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ

Россия продолжает активно готовиться к массированному ракетному и дроновому удару по Украине. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его данным, в готовности находятся:

8–10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с ракетами Х-101;

4–6 Ту-22М3, которые могут наносить удары с аэродрома «Шайковка»;

2 Ту-160, оснащённые ракетами Х-101;

до 7 истребителей МиГ-31К с ракетами;

2 Су-34 с базы в Ахтубинске;

до 2 ракетоносцев в акватории Чёрного моря с возможными пусками «Калибров».

Кроме того, враг доставил на позиции до 1 000 ударных БПЛА и способен применить за одну атаку 600–800 дронов.



Эксперты отмечают: не обязательно, что всё это вооружение будет использовано сразу — РФ может растянуть удары на несколько дней.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Россия может нанести массированный удар по территории Украины в ближайшее время.