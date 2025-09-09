Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

РФ готує масований удар ракетами та дронами по Україні

09 вересня 2025, 20:08

РФ готує масований удар ракетами та дронами по Україні

Підготовка російського масованого ракетного і дронового удару по Україні. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ Підготовка російського масованого ракетного і дронового удару по Україні. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Росія продовжує активно готуватися до масового ракетного і дронового удару по Україні. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

За його даними, в готовності знаходяться:

  • 8-10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з ракетами Х-101;

  • 4–6 Ту-22М3, які можуть завдавати удару з аеродрому «Шайковка»;

  • 2 Ту-160, оснащені ракетами Х-101;

  • до 7 винищувачів МіГ-31К з ракетами;

  • 2 Су-34 з бази в Ахтубінську;

  • до 2 ракетоносців в акваторії Чорного моря з можливими пусками «Калібрів».

Крім того, ворог доставив на позиції до 1 000 ударних БПЛА і здатний застосувати за одну атаку 600–800 дронів.

Експерти зазначають: не обов'язково, що все це озброєння буде використано відразу — РФ може розтягнути удари на кілька днів.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Росія може завдати масованого удару по території України найближчим часом.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна РФ
Інше
підготовка ракетного удару РФ масована повітряна атака ЗС РФ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:40
РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя
15:25
Українців на ТОТ без російських паспортів можуть депортувати
14:52
В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО
11:59
Reuters: удари України вивели з ладу 17% переробки нафти в Росії
15:15
Окупанти не справляються з масштабними пожежами на ТОТ Донбасу
10:59
Окупанти шукають колаборантів, щоб відбирати майно на ТОТ
21:50
Макіївку та Донецьк атакували дрони — є «приліт» у парк
14:50
Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
усі новини
23:03
Атака дронів на аеропорт в окупованому Маріуполі: знищена бронемашина, є втрати серед військових РФ
22:28
У напрямку Покровська зафіксували рекордну кількість російських штурмів – ЗСУ
21:47
Російські окупанти обстріляли село під Добропіллям: виникла масштабна пожежа, є загибла та поранені
21:27
Армія РФ за день дев'ять разів атакувала Краматорськ: загинула жінка
21:21
Україна зіграла внічию з Азербайджаном у відборі ЧС-2026
20:59
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про «прильоти» у різних районах та перебої зі світлом
20:40
РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя
20:10
Російські війська з артилерії обстріляли Костянтинівку: загинув мирний житель біля будинку
20:08
РФ готує масований удар ракетами та дронами по Україні
19:51
У поліції показали кадри перших хвилин після російського удару по Яровій на Донеччині
19:13
З 1 вересня ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери: деталі
18:55
Зеленський – про обстріл Ярової: «Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних»
18:31
Удар по Яровій під Лиманом: у ЗСУ розповіли, яку авіабомбу росіяни скинули на селище
18:09
Війська Росії знову атакували Краматорськ: дрон вдарив поряд із багатоповерхівкою
17:00
Угорщина підписала 10-річний контракт на постачання газу із Shell
16:54
Обстріл Ярової на Донеччині: удар прийшовся по центру селища, відомо про 24 загиблих та 19 поранених
16:52
Польща повністю закриє кордон з Білоруссю: відома дата та причина
16:36
Окупанти посилили атаки дронами на трасі Суми–Білопілля
16:24
Авіаудар по передмістю Харкова: поранено 58-річного чоловіка
16:05
Ексмер Херсона: Антонівський міст не підірвали через зраду
усі новини
ВІДЕО
Судаков відкриває рахунок у матчі. Україна зіграла внічию з Азербайджаном у відборі ЧС-2026
09 вересня, 21:21
Атака на окупований Донецьк. Фото: соцмережі В окупованому Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про «прильоти» у різних районах та перебої зі світлом
09 вересня, 20:59
Наслідки обстрілу Ярової. Фото: Національна поліція У поліції показали кадри перших хвилин після російського удару по Яровій на Донеччині
09 вересня, 19:51
Речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк. З 1 вересня ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери: деталі
09 вересня, 19:13
Наслідки обстрілу Ярової. Фото: ДСНС Зеленський – про обстріл Ярової: «Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних»
09 вересня, 18:55
В окупованому Криму ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО
09 вересня, 14:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір