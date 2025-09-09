РФ готує масований удар ракетами та дронами по Україні

Росія продовжує активно готуватися до масового ракетного і дронового удару по Україні. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
За його даними, в готовності знаходяться:
8-10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з ракетами Х-101;
4–6 Ту-22М3, які можуть завдавати удару з аеродрому «Шайковка»;
2 Ту-160, оснащені ракетами Х-101;
до 7 винищувачів МіГ-31К з ракетами;
2 Су-34 з бази в Ахтубінську;
до 2 ракетоносців в акваторії Чорного моря з можливими пусками «Калібрів».
Крім того, ворог доставив на позиції до 1 000 ударних БПЛА і здатний застосувати за одну атаку 600–800 дронів.
Експерти зазначають: не обов'язково, що все це озброєння буде використано відразу — РФ може розтягнути удари на кілька днів.
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Росія може завдати масованого удару по території України найближчим часом.
