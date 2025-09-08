Росія готує масований удар по Україні — до 700 дронів

Україна може зазнати масованого удару з боку РФ найближчими днями. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ.

Росія може завдати масованого удару по території України найближчим часом. Про це повідомляє Telegram-канал «Радар Польоту», який відстежує рух російських БПЛА та авіації.



За попередніми даними, існує загроза вильоту бомбардувальників Ту-95МС і обстрілу території України протягом декількох днів.



У повідомленні також йдеться про загрозу запуску до 700 дронів-камікадзе, з яких до 400 можуть бути випущені з півночі. Додатково можливий пуск ракет «Калібр» з двох ракетоносіїв.



Відзначається підвищений ризик нічних запусків балістичних ракет з Брянської та Воронезької областей. Ціллю атак, зокрема, може стати енергетична інфраструктура.



Раніше повідомлялося, що Росія атакувала найбільшу електростанцію Київської області. Після відновлення атак РФ на енергосистему України гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв.







Він також порадив населенню запастися ліхтариками, пауербанками, водою і продуктами тривалого зберігання, а також мати план дій на випадок відключень.



Бізнесу рекомендує перевірити генератори, системи резервного живлення і розглянути установку ДБЖ.