ГУР поразило российский ракетный корабль в Азовском море: носитель «Калибров» поврежден

Российский ракетный корабль в Азовском море. Фото: кадр из видео

28 августа в результате совместной операции Департамента активных действий и спецподразделения «Примари» ГУР поражен российский малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» в Азовском море недалеко от оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Этот корабль является носителем крылатых ракет «Калибр».



Бойцы ГУР ударом воздушного дрона повредили РЛС и атаковали борт корабля. В результате ударов корабль, находившийся в зоне потенциального пуска «Калибров» в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Напомним, что 20 августа ГУР ракетой потопило катер российской армии в Черном море, весь экипаж уничтожен.