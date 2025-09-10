РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області

Атака FPV-дрон на електростанцію в Дніпропетровській області. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

У Дніпропетровській області російські війська атакували енергооб'єкт компанії ДТЕК. Про це повідомили в пресслужбі компанії.



За даними енергетиків, два FPV-дрони вразили об'єкт у прифронтовому місті регіону. На щастя, співробітники не постраждали — під час удару вони перебували в укриттях.



Пізніше ще один ворожий дрон влучив в автомобіль ремонтної бригади, пошкодивши автовишку.



«Ми робимо все можливе, щоб навіть в умовах війни продовжувати нести світло», — заявили в ДТЕК.

Раніше армія Росії знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області.