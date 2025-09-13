Прифронтовую Константиновку снова атаковали оккупанты из артиллерии и авиации

Россияне атаковали Константиновку. Фот: Сергей Горбунов

Константиновка Донецкой области снова попала под российский обстрел. Были зафиксированы новые случаи разрушения инфраструктуры в результате авиационных ударов и артиллерийского обстрела. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате авиационной атаки, во время которой враг применил авиационные бомбы, повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры. Разрушения зафиксированы на фасадах трех многоквартирных домов», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что россияне спустя время еще раз ударили по городу из ствольной артиллерии. Повреждены фасады бывших торговых магазинов.





Пострадавших и погибших нет.



Ранее мы писали, что российская армия в течение 50 минут била по Константиновке из ствольной артиллерии и РСЗО «Смерч». По состоянию на 13:47 известно о семи пострадавших.

