Россия ударила «Смерчем» по Константиновке

Российская армия ночью в субботу, 13 сентября, обстреляла прифронтовой город Константиновку Донецкой области. В результате ударов много повреждений. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 01:00 состоялся вражеский обстрел тремя ракетами из РСЗО «Смерч» по городу Константиновке. Пострадавшие отсутствуют», — отметил он.



По словам Горбунова, повреждены пять фасадов многоквартирных домов, пять фасадов частных домов, фасад магазина, фасад аптеки.



Ранее мы писали, что оккупационные войска вечером 12 сентября дважды ударили по Славянску Донецкой области. В результате обстрелов есть повреждения.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях