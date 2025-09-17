МиГ-29 ВСУ ударил бомбой HAMMER по скоплению оккупантов

Момент удара AASM HAMMER по ВС РФ.

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины нанес удар управляемой авиабомбой AASM HAMMER по скоплению российских военных. Видео удара опубликовали украинские военные летчики в блоге «Соняшник».



В описании к ролику отмечается, что одним ударом удалось ликвидировать группу оккупантов, которые укрывались в доме.



Напомним, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и пункт управления БПЛА российских войск.

Ранее украинский МиГ-29 уничтожил пункт управления российскими беспилотниками вместе с операторами на временно оккупированной территории юга Украины.