МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбою HAMMER по скупченню окупантів

Момент удару AASM HAMMER по ЗС РФ.

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України завдав удару керованою авіабомбою AASM HAMMER по скупченню російських військових. Відео удару опублікували українські військові льотчики у блозі «Соняшник».



В описі до ролика зазначається, що одним ударом вдалося ліквідувати групу окупантів, які переховувалися в будинку.



Нагадаємо, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та пункт управління БПЛА російських військ.

Раніше український МіГ-29 знищив пункт управління російськими безпілотниками разом з операторами на тимчасово окупованій території півдня України.